À Paris, les autorités veulent faire payer 3 fois plus cher les parkings aux SUV: la mesure est-elle possible chez nous? La ministre du Climat y répond

Ce dimanche, c'est la ministre du Climat et de l'Environnement Zakia Khattabi, membre du parti Ecolo, qui était l'invitée de l'émission Face à Buxant. La tête de liste à Bruxelles pour les prochaines élections a répondu aux nombreuses questions de notre journaliste Martin Buxant.

Parmi celles-ci, une question sur une mesure prise en France, plus précisément à Paris, où Anne Hidalgo, maire socialiste de la capitale française, veut faire payer le parking trois fois plus cher aux grosses voitures, aux SUV, avec un tarif de 18 euros de l'heure. Une idée que salue la ministre. "C'est une bonne mesure. À Paris, l'espace occupé par ces grosses voitures est un espace qui n'est plus disponible pour les piétons. En cas d'accident, c'est aussi plus lourd et plus dangereux".