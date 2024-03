Parlement wallon: le bureau assure qu'il poursuivra la concertation avec le personnel

Le bureau du parlement wallon, mis en cause par une partie du personnel du greffe du parlement wallon pour son incapacité à améliorer le bien-être au travail, a assuré mercredi qu'il poursuivra la concertation qui est de mise depuis plusieurs semaines avec le Conseil du personnel pour aboutir à une réforme du statut de ces fonctionnaires "qui respecte les aspirations du plus grand nombre".

Il répond ainsi, par communiqué, à une lettre ouverte publiée mercredi et signée par 39 agents statutaires et quatre agents contractuels du greffe, qui déplore que le pouvoir politique reste dans l'incapacité d'améliorer son bien-être au travail, en dépit de la démission d'office imposée en janvier au greffier Frédéric Janssens, que ce personnel accuse de "tyrannie" dans l'exercice de ses fonctions.

"Le bureau réaffirme sa totale confiance à l'égard de l'ensemble des membres du greffe du Parlement de Wallonie", a-t-il ajouté.

Le Bureau "continuera à travailler de façon sereine et consciencieuse, tant pour améliorer la qualité du travail parlementaire, que pour rendre le climat de travail au sein du personnel le plus serein possible", poursuit le communiqué.

"Le bureau dans son ensemble est à l'écoute de tous les membres du personnel qui souhaitent exprimer tant leurs difficultés et leurs attentes que leurs satisfactions", conclut le texte.