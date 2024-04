Pas de sanction disciplinaire pour le magistrat

L'enquête disciplinaire concernant le magistrat qui, selon le ministre de la Justice de l'époque, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), a commis une "erreur grossière et inacceptable", laissant la possibilité à Abdesalem Lassoued de commettre l'attentat terroriste à Bruxelles en octobre, a été conclue. Il a été innocenté, a écrit le Het Nieuwsblad samedi.

Lors de l'attentat perpétré par Abdesalem Lassoued à Bruxelles le 16 octobre 2023, le terroriste tunisien a abattu deux Suédois et en a blessé un troisième. L'enquête a révélé que le terroriste séjournait illégalement en Belgique, qu'il était recherché au niveau international et que son dossier d'extradition s'était retrouvé dans la mauvaise armoire du parquet de Bruxelles. En conséquence, M. Van Quickenborne a démissionné de son poste de ministre, invoquant "une erreur grossière et inacceptable commise par un magistrat".

Tim De Wolf, alors procureur de Bruxelles, a déclaré après l'attentat qu'un "malheureux concours de circonstances au sein du parquet" en était à l'origine. Il a notamment pointé du doigt le manque d'effectifs et la charge de travail élevée.