Plan Wallonie cyclable: malgré les avancées, il reste beaucoup à faire

En Wallonie, les investissements liés au vélo ont été multipliés quasiment par six au cours de cette législature. Quant aux aménagements cyclables existants, ils ont augmenté de quelque 300 km entre 2019 et 2023, à environ 3.800 km, a affirmé, lundi, le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry.

"On vient de loin; on a déjà fait beaucoup et il y a encore beaucoup de travail. Malgré tous nos efforts, l'amélioration pour les usagers cyclistes est encore trop peu visible. On voudrait que ça aille plus vite mais pour créer de nouvelles infrastructures, il faut faire des études, planifier les travaux,... et tout cela prend du temps", a-t-il admis.

"Il faut déployer la politique cyclable et elle est en train de se déployer", avec des efforts "très importants" en termes budgétaires et de ressources humaines, a toutefois pointé Philippe Henry. "Dans notre déclaration de politique régionale, on visait un investissement de 20 euros par an et par habitant. On est bien au-delà", a-t-il assuré.

Ce dernier est par ailleurs revenu sur le baromètre du Gracq, le Groupe de Recherche et d'Action des Cyclistes Quotidiens, publié en fin de semaine dernière. La Wallonie y obtient une note globale de F, défavorable et en recul par rapport à 2021. Une seule commune - Marche-en-Famenne - y obtient un C.

"C'est un baromètre basé sur les avis des citoyens dont les attentes augmentent. Le ressenti s'est peut-être détérioré mais ce sont avant tout les attentes qui sont plus importantes", a conclu le ministre.