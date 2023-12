Plus de 1,8 million de Belges ont reçu une nouvelle dose de vaccin durant l'automne

Selon le dernier bulletin hebdomadaire sur les maladies infectieuses publié par Sciensano, plus de 1,8 million de Belges ont reçu une nouvelle dose de vaccin contre le Covid-19 au 11 décembre 2023. Cela signifie que 13,4 % de la population belge a reçu un rappel cet automne. Plus de 42% des personnes âgées entre 65 et 84 ans et plus de 45% des plus de 85 ans ont été vaccinées dans les six derniers mois, alors que ce taux tombe à 8% pour les 18-64 ans. Sciensano précise encore que plus de quatre personnes immunodéprimées sur dix ont reçu une nouvelle dose de vaccin.

Les différences sont également importantes selon les régions. Plus de la moitié des Flamands de plus de 65 ans se sont rendus chez le médecin ou le pharmacien pour une nouvelle dose de vaccin, contre un peu plus d'un quart en Wallonie et moins d'un sur quatre à Bruxelles. En communauté germanophone, ce taux tombe même autour des 10%.