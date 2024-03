Plus de 3.000 personnes attendues à la Côte dimanche pour nettoyer les plages

Plus de 3.000 volontaires sont attendus dimanche au littoral pour la grande opération de nettoyage "Eneco Clean Beach Cup". L'an dernier, cinq tonnes de déchets, principalement du plastique, avaient été récoltées.

Devenu une tradition annuelle, l'événement était à l'origine organisé à petite échelle par la communauté des surfeurs. Pour cette quinzième édition, le club de surf Windekind de Coxyde sera le lieu de rassemblement principal.

"Les ordures et les déchets plastiques provenant de l'ensemble du pays atteignent la mer par les voies navigables et s'échouent ensuite sur les plages belges. En moyenne, on compte 137 déchets par 100 mètres de ligne de flottaison", relèvent les organisateurs. "Les pratiquants de sports nautiques y sont confrontés quotidiennement, tant sur l'eau que sur la plage. Les pêcheurs à cheval - un métier catalogué comme patrimoine culturel - sont eux aussi confrontés quotidiennement à ce problème."