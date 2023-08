Plus de 900.000 euros de subsides pourraient être réclamés à la Foire de Libramont

Motif invoqué : les règles encadrant l'octroi de la subvention publique annuelle (de 852.800 euros) n'ont pas été correctement appliquées par la Foire, en particulier le respect de la loi sur les marchés publics.

Il y a un an, on avait appris que Natacha Perat, la patronne de la Foire agricole, facturait des frais de consultance à la foire via une société basée au Grand-Duché de Luxembourg. L'exécutif wallon avait ordonné l'arrêt immédiat de ces paiements et avait lancé un audit financier.