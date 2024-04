Pour Georges-Louis Bouchez, PS et Ecolo ont "débranché la prise" du gouvernement de la FWB

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, juge mercredi que PS et Ecolo ont "débranché la prise" du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en s'alliant la nuit dernière avec l'opposition PTB pour amender le décret Paysage.

"Ils essaient de faire croire qu'ils vont continuer de travailler alors qu'ils ont débranché la prise. En politique, il faut assumer ses actes et prendre ses responsabilités", a dénoncé le Montois.

"Les propos (tenus par les ministres PS et Ecolo qui disent qu'il est possible de continuer de travailler, ndlr) sont hallucinants", a-t-il commenté mercredi midi lors du journal télévisé de RTL-TVI.

Pour le chef de file des libéraux, la FWB s'est réveillée ce mercredi matin avec une coalition PS-Ecolo-PTB qui, selon lui, serait centrée sur l'échec et le chômage.

Le bras de fer actuel sur le décret Paysage révèlerait en effet l'opposition de deux conceptions différentes de l'enseignement supérieur, selon lui. Avec pour la gauche, une conception de l'université comme "une pêche aux canards où tous les inscrits repartent avec un cadeau (leur diplôme)". Et puis celle du MR, "où un diplôme universitaire se mérite, où on doit montrer qu'on a des acquis, où on attend une certaine expertise".

Pour M. Bouchez, les changements validés par la majorité alternative PS-Ecolo-PTB vont par ailleurs engendrer un surcoût de 35 millions d'euros à charge des établissements supérieurs l'année prochaine, alors que ces mêmes partis n'ont prévu de mobiliser que 5 millions supplémentaires, a-t-il encore pointé.