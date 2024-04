Près de 100 journalistes tués à Gaza depuis octobre

Dans son rapport, le CPJ fait également état de quatre disparus, 16 professionnels des médias blessés par des attaques israéliennes et 25 journalistes arrêtés. Parmi ces derniers, 19 sont toujours détenus. Plus tôt cette année, le Comité avait déjà qualifié la guerre à Gaza de "conflit le plus mortel pour les journalistes" depuis qu'il fait le décompte des pertes, soit 1992.

Début mars, les chefs de rédaction de 102 médias internationaux, dont les principales agences de presse Reuters, l'AFP et Associated Press, se sont adressés à Israël et à l'Égypte pour leur demander d'assurer "un accès libre et sans entrave" à la bande de Gaza.