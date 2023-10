Près de 500 personnes à la manifestation anversoise de soutien à la Palestine

La manifestation, initiée par Antwerp for Palestine, entend défendre le peuple palestinien, et en particulier les habitants de l'enclave palestinienne. Sur place, les opinions semblent également diverger concernant l'attaque surprise du Hamas samedi matin, à laquelle Israël a répondu par des frappes aériennes.

Les manifestants ont notamment scandé des slogans parfois en arabe tels que "Palestine will be free", "Free Palestine" et "Decolonization"