RDC : L'Onu très préoccupée par les discours de haine

Le Haut-Commissaire de l'Onu aux droits de l'Homme s'est dit "très préoccupé" dimanche par les discours de haine à caractère ethnique et l'incitation à la violence en République démocratique du Congo, dans un communiqué diffusé à Genève.

"Je suis très préoccupé par la montée des discours de haine à caractère ethnique et de l'incitation à la violence en République démocratique du Congo, en particulier dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu ainsi que dans les régions du Kasaï et du Katanga, après les élections générales du mois dernier", écrit Volker Türk.

"Les discours haineux, déshumanisants et incitatifs sont odieux et ne peuvent qu'aggraver les tensions et la violence en RDC elle-même, tout en mettant en danger la sécurité régionale", a-t-il souligné.