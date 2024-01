"Retour en force des héritiers": il n'y a jamais eu autant de "fils de" en politique depuis... le 19e siècle

Jamais le monde politique belge n'a connu autant de 'filles et fils de' depuis la fin du XIX e siècle, selon une étude du Crisp (centre de recherche et d'information socio-politiques) relayée lundi par Le Soir. Les auteurs de l'ULB, le chercheur Jérémie Tojerow et le politologue Jean-Benoît Pilet, constatent même "un retour en force des héritiers politiques depuis 20 ans".