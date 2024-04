"Si on veut faire la différence, il faut descendre dans l'arène" dit Conner Rousseau

"Si on veut faire la différence, il faut descendre dans l'arène", a déclaré l'ancien président de Vooruit, Conner Rousseau, mercredi soir dans une vidéo sur Instagram en marge de son retour annoncé plus tôt dans la journée par sa successeure Melissa Depraetere.

"Les derniers mois n'ont pas toujours été faciles. Les six mois de retrait de la vie politique m'ont fait du bien. J'ai beaucoup réfléchi au passé et à l'avenir, à ce que je veux encore faire et pourquoi je veux le faire. "Si on veut faire la différence, il faut entrer dans l'arène". Et je veux toujours faire la différence. Pour vous. Avec vous", a notamment dit l'ancien président socialiste.

"Je vais devoir me battre pour regagner votre confiance. Mais ensemble, nous allons aussi nous battre pour les choses importantes", a poursuivi celui qui sera tête de liste en Flandre orientale. "Parce que nous vivons dans un pays fantastique. Mais il y a tant de choses à améliorer. Qu'il s'agisse de salaires plus élevés, de notre bien-être mental, d'un logement pour chacun, d'une meilleure éducation, de plus de bus ou d'un quartier sûr. Autant de choses sur lesquelles je veux travailler."