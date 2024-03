Soins en cancérologie pédiatrique: KickCancer salue les mesures, mais appelle à davantage

L'association KickCancer, qui se mobilise pour les enfants atteints d'un cancer, a salué lundi les annonces du ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke concernant le programme de soins spécialisés en cancérologie pédiatrique. Elle appelle toutefois à des mesures supplémentaires "pour assurer un trajet de soins fluide et confortable pour les jeunes patients atteints d'un cancer".

L'organisation loue par ailleurs la répartition des rôles entre les centres d'expertise et des centres de proximité, pour éviter de longues distances aux patients.

L'annonce du gouvernement de nouvelles normes autour des soins spécialisés en cancérologie pédiatrique, ainsi que l'augmentation du nombre de centres d'expertise à trois à partir de 2027, est saluée par l'association. Elle pointe que l'augmentation annoncée du nombre de patients dans les centres d'expertise permettra d'offrir "un plus large accès aux traitements innovants" et à "des essais cliniques" en Belgique.

"L'arrêté royal est une première étape à l'amélioration des soins pour les enfants atteints d'un cancer, mais ce n'est qu'un maillon de la chaîne des étapes nécessaires à une amélioration significative de la qualité des soins en hémato-oncologie pédiatrique", précise KickCancer.

Celle-ci demande la mise en place d'un trajet de soins optimal, par une collaboration renforcée entre les hôpitaux, notamment entre les établissements francophones et néerlandophones. L'association souhaite par ailleurs que des outils et des moyens soient prévus pour assurer une bonne collaboration entre les médecins, qui partageront leur temps entre les centres de proximité et d'expertise.

KickCancer préconise également que les moyens mis à disposition des divers centres, comme le nombre de médecins et de paramédicaux par exemple, suivent à terme l'augmentation du nombre de patients. Cela pourra "permettre à chaque soignant de devenir réellement expert dans certains types de cancers pédiatriques ou pathologies liées", conclut l'association.