Suspension des aides bruxelloises à l'exportation: la Région fait marche arrière

Plus largement, elle a rappelé que la Région soutenait ses entreprises à l'étranger via hub.brussels, financée à hauteur de 19,5 millions d'euros par an, en plus des 21,5 millions d'euros fournis par le secteur de la Transition économique.

Il y a quelques semaines, BECI avait déploré l'annonce de l'arrêt des aides aux exportateurs bruxellois, envisagé dans le budget du gouvernement bruxellois pour 2024. Cette mesure faisait partie de celles sur lesquelles l'exécutif régional comptait pour réaliser des économies afin de limiter l'endettement de la Région-capitale. Pour BECI, les PME ont besoin de ce soutien financier pour les aider à décrocher des marchés à l'étranger.

Par les voix des députés Clémentine Barzin et Christophe de Beukelaer, ce discours avait été relayé au sein du MR et des Engagés (opposition).