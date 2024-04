Sven Gatz n'est pas d'accord avec un éventuel recours contre le permis pour l'aéroport

Au cours d'un entretien avec l'agence Belga, son collègue Sven Gatz a souligné que le permis délivré était plus équilibré et meilleur que les permis actuels.

Le gouvernement bruxellois avait demandé qu'une limitation du nombre de mouvements d'avions à 220.000 par an; le respect des normes de bruit bruxelloises pour limiter les nuisances; la suppression des vols de nuit; et un renouvellement obligatoire de la flotte par des avions moins bruyants.

Pour lui, l'impact économique de l'aéroport très important sur la Région bruxelloise et l'ensemble de la région métropolitaine doit également être pris en compte. De plus en plus de personnes peu qualifiées travaillent dans et autour de l'aéroport de Bruxelles.

Interrogé par Belga, Alain Maron a fait part de son souhait de voir le point abordé au gouvernement bruxellois lors de la prochaine réunion, sur base de l'analyse juridique qui sera partagée.

Le ministre écologiste a souligné que dans ce dossier, il avait toujours fait passer ses initiatives par le gouvernement. Ainsi en a-t-il été de la position de la Région-capitale par rapport à l'enquête publique flamande.