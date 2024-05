Taïwan: aide de 818 millions d'euros pour les victimes du séisme du 3 avril

Le tremblement de terre, d'une magnitude de 7,4 qui a frappé l'île le 3 avril, a également fait plus de 1. 100 blessés, mais des normes drastiques dans la réglementation sur la construction et un système d'alerte avancé de la population ont permis d'éviter une catastrophe encore plus importante.

Le séisme a provoqué des glissements de terrain massifs qui ont bloqué les tunnels et endommagé les routes et les bâtiments, portant un coup au tourisme et à l'activité économique dans la ville orientale de Hualien, près de l'épicentre.