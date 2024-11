Tournant majeur pour la formation d'un gouvernement fédéral: Conner Rousseau accepte d'entrer en négociations

Vooruit se dit prêt vendredi à entrer dans des négociations en vue de former un gouvernement fédéral.

"Dans les moments difficiles, seuls les socialistes peuvent veiller à ce que les efforts soient équitablement répartis. Dans la nouvelle note du formateur, il y a enfin des ouvertures, y compris pour une plus grande contribution des plus grands patrimoines. C'est pourquoi nous acceptons de rejoindre la table des discussions. Et nous prenons nos responsabilités. Pour tous les citoyens ordinaires qui comptent sur nous", a déclaré le président du parti, Conner Rousseau, dans un communiqué.