La Belgique parmi les cancres de l'Europe sur le respect des engagements climatiques: vrai ou faux?

Un classement international, co-élaboré par l'observatoire Hugo de l'ULiège, dresse un constat alarmant : la Belgique est à la traîne en matière de lutte contre le changement climatique. Sur 23 pays industrialisés analysés, notre pays se classe 19e, loin des bons élèves qui respectent l'accord de Paris. Le principal point faible de la Belgique réside dans ses objectifs de neutralité climatique. Si des progrès sont réalisés, le rythme est jugé trop lent pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

Pour redresser la barre, la Belgique doit agir sur plusieurs fronts :

Réduire la consommation d'énergie : les combustibles fossiles représentent encore 70 % de la consommation finale d'énergie. Il est impératif de diminuer notre dépendance à ces énergies polluantes.

Accélérer le développement des énergies renouvelables : la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité doit augmenter plus rapidement.

Électrifier le système énergétique : l'électrification des transports, du chauffage et des processus industriels est essentielle pour décarboner l'économie.

François Gemenne, expert en questions climatiques, dénonce le discours des autorités belges, jugé trop alarmiste et peu incitatif. "On dit aux gens 'si on ne fait rien, voilà les catastrophes qui vont s'abattre'. Mais on n'insiste jamais sur les bénéfices de cette action", déplore-t-il. Il appelle à une communication plus positive, mettant en avant les avantages d'une transition écologique pour la santé, la qualité de vie et le pouvoir d'achat des Belges.

