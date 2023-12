Trois nouvelles auditions prévues vendredi prochain en commission du parlement wallon

Sont annoncés, en matinée, un représentant habilité du tout nouveau Conseil scientifique sur les PFAS, suivi, dans l'après-midi, de Rose Detaille, la directrice générale de l'Institut scientifique de service public (ISSeP), et du coordinateur PFAS au sein du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

Au terme des deux auditions de la ministre régionale de l'Environnement, Céline Tellier, de responsables de la Société wallonne des eaux (SWDE) et de l'administration, les députés régionaux avaient estimé que certaines zones d'ombre subsistaient et avaient réclamé, Les Engagés et PTB en tête, de nouvelles auditions.