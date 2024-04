Un autre établissement bruxellois ferme ses portes à la réunion des élus d'extrême-droite

La National Conservatism Conference (NatCon), à laquelle une quarantaine de personnalités de la droite conservatrice, religieuse et de l'extrême-droite européenne étaient conviées, devait prendre place mardi et mercredi au Sofitel Brussels Europe situé sur la place Jourdan à Etterbeek. L'événement a entre-temps été annulé, ont confirmé lundi après-midi le bourgmestre d'Etterbeek, Vincent De Wolf, et la zone de police locale à Belga.