"Un budget de fin de règne et sans perspectives d'avenir", selon DéFI

Le parti amarante, le plus petit à la Chambre, n'interviendra que tard dans la soirée, juste avant la réponse du Premier ministre Alexander De Croo.

"Le gouvernement nous délivre une déclaration de politique générale et un budget de fin de règne, sans véritable souffle, sans avenir et sans perspective autre que d'acter tout ce que la Vivaldi n'a pas réussi à faire depuis le début de la législature", commente le parti. "Deux mots symbolisent parfaitement la déclaration de politique générale du gouvernement: autosatisfaction et déconnexion."