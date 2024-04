Un dispositif de prévention inédit pour le Welcome Spring Festival de Louvain-la-Neuve

Univers Santé, asbl de promotion de la santé en milieu jeune et étudiant, a déployé son plan "Sacha" mercredi à l'occasion du "Welcome Spring Festival" de Louvain-la-Neuve, où quelque 15.000 jeunes sont attendus cet après-midi et jusque 3h00 du matin dans la nuit de mercredi à jeudi. Il s'agit d'un dispositif de lutte contre les agressions et le harcèlement, mettant en œuvre un numéro de téléphone spécifique (0493/40 52 00) et des étudiants préalablement formés pour sensibiliser leurs pairs.