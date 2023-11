Un gros revirement, une histoire de citrons et une retraite très courte: voici notre carnet de campagne N°10

Carnet de campagne épisode 10, et il commence par une bombe politique. Imaginez: c'est la fin des vacances, petit café, lecture de la presse, une matinée très agréable… et là arrive l’interview de Paul Magnette. Le président socialiste ne veut plus voter la loi anti-casseurs. Séisme au gouvernement fédéral. Quelques extraits des réactions dans l'émission C'est pas tous les jours dimanche sur RTL TVI:

Pierre-Yves Dermagne, vice-Premier ministre (PS): "On peut aussi en politique reconnaître que l'on s'est trompé. On n'a pas trouvé le dispositif jusqu'à présent qui permet de cibler spécifiquement et particulièrement ces casseurs sans que ça ne limite de manière disproportionnée le droit de manifester".

David Clarinval, vice-Premier ministre (MR): "Pour la deuxième fois, le Parti socialiste remet en cause des accords qui ont été convenus entre nous et qui ont été décidés par le gouvernement, et qui consiste à prendre des mesures contre les casseurs".

Georges Gilkinet, vice-Premier ministre (Ecolo): "C'est une question de droits fondamentaux, de défense des libertés. Moi, dans ce gouvernement, je suis un défenseur des libertés fondamentales, dont celle de manifester. Ici, c'est un pont trop loin. Nous ne voterons pas cette disposition".

Pour l’ambiance au sein de l’équipe de Croo, ce n’est pas terrible. Et l’interview de Paul Magnette va même encore un plus loin: "On savait que le budget serait le dernier acte de ce gouvernement, on ne va pas faire semblant qu’on l’ignorait. La présidence belge (du Conseil de l'Union européenne) commence en janvier et cela ne laisse pas beaucoup d’espace pour faire des grandes choses, sachant qu’on sera clairement en campagne".