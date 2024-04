Un nouveau traitement prometteur face à un cancer de la vessie

Plus de 67% des patients ayant participé à l'étude ont bénéficié d'une régression significative et durable de leur cancer. Avec la chimiothérapie classique, cette proportion baisse à moins de 45%. Les chances de survie en cas de cancer de la vessie métastatique sont également plus élevées avec ce nouveau traitement, que les 13 à 15 mois espérés avec l'actuelle chimiothérapie. Le nouveau traitement consiste à combiner deux médicaments : l'enfortumab vedotin et le pembrolizumab. Ce cocktail permet de doubler les chances de survie. Le cancer n'était même plus visible sur les scanners pour 30% des participants. Ce chiffre n'était que de 12% auprès des patients traités avec une chimiothérapie classique.

Il s'agit d'une "percée sans précédent", selon le chercheur Christof Vulsteke.