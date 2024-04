Un protocole de coopération entre la Défense et la Politique scientifique de 100 millions

Ce protocole s'inscrit dans le cadre de la "Defence, Industry and Research Strategy" (DIRS) mise au point sous cette législature et qui cherche à faire collaborer la Défense belge et l'industrie. La Défense cofinancera plusieurs programmes et activités de l'Agence spatiale européenne (ESA) avec un budget de 100 millions d'euros pour la période 2024-2027.

Depuis plusieurs années, les besoins spatiaux civils et militaires se rapprochent de plus en plus. Les technologies spatiales développées par les acteurs belges, tant scientifiques qu'industriels, dans le cadre de l'ESA peuvent dès lors être directement appliquées aux besoins de la Défense. Les activités sont très diverses. En matière d'observation de la terre, la capacité à récupérer des images très récentes, l'analyse et le suivi automatique des images, l'appui à des forces terrestres, etc. intéressent particulièrement l'armée. Idem par exemple en matière de télécommunications pour assurer une coordination générale, appuyer des unités mobiles ou mener des opérations sans infrastructure. Ou en matière de navigation pour opérer sur terrain sans connaissance locale ou guider des véhicules autonomes.