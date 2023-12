Une campagne lancée contre la violence sur les pompiers: "Cela n'a rien de drôle"

Les services de secours tels que les pompiers et ambulanciers sont de plus en plus souvent confrontés à des agressions verbales et physiques durant leurs interventions, plus particulièrement durant la période des fêtes de fin d'année. La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) a lancé dans ce cadre une nouvelle campagne de sensibilisation contre ces violences, baptisée "Rien de drôle".