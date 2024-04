Une frappe aérienne de la junte birmane contre un hôpital fait plusieurs morts et blessés

Une frappe aérienne de l'armée birmane sur une zone frontalière avec l'Inde, contrôlée par les rebelles, a tué plusieurs civils et en a blessé de nombreux autres jeudi soir, selon des témoins oculaires.

Les bombes ont touché un hôpital de la ville de Mindat, dans l'État Chin, à l'ouest du pays, ont rapporté vendredi des témoins et des médias locaux. Au moins quatre personnes ont été tuées à l'hôpital du district de Wanma Thu et 15 autres ont été grièvement blessées.

Un avion a mené deux attaques et largué un total de six bombes sur et autour de l'hôpital, a indiqué un témoin oculaire. Le bâtiment a été entièrement détruit, selon le site d'information Khit Thit Media, qui a publié des photos de l'hôpital en feu.