Une liaison cyclo-piétonne continue de 6 km à Liège, entre Val Benoît et Coronmeuse

Il s'agit de répondre aux besoins de continuité pour la mobilité douce en créant de meilleures connexions entre les berges réappropriées de Meuse et le centre-ville.

D'un budget total de 10,4 millions d'euros, financés grâce à des fonds régionaux, le projet vise à compléter l'infrastructure existante du quai de Rome et celle en cours de finalisation sur le quai Saint-Léonard. Deux tronçons sont à réaliser pour assurer les continuités: le tronçon "Val Benoît", entre le pont de Fragnée et le site du Val Benoît, et le tronçon "Centre-ville", entre le rond-point Prémontrés et le rond-point Cité.