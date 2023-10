Une montagne d'excuses, les amis chinois d'un revenant et une loi qui fait débat: voici notre carnet de campagne N°7

Pourquoi ces excuses ? Rappel des faits. Il est 6 heures du matin le 2 septembre. Il s’adresse complètement bourré à des policiers devant un café de Saint-Nicolas. Pas de chance, les policiers enregistrent tout via leur bodycam. Conner Rousseau leur conseille d’utiliser un peu plus leur matraque avec les roms responsables de nuisances dans le quartier. "Pas littéralement. Je n'ai pas dit ça littéralement, pas mot pour mot. Mais c'était quelque chose de ce genre", a déclaré cette semaine Conner Rousseau.

Les Engagés: bientôt plus de nouveaux que d'anciens?

L’actu politique était aussi dans la rue cette semaine, avec la manifestation contre la "loi anti-manifestation". Enfin, la loi "anti-casseurs dans les manifestations". Pour la nommer, ça dépend qui on écoute.

Deux nouvelles recrues donc pour Les Engagés, qui tenaient leur congrès de rentrée ce week-end. Il faudra faire gaffe, car il y aura bientôt plus de nouveaux que d’anciens dans le parti! Ce n'est pas forcément bon signe.

Cette semaine, un recteur d’université et une ancienne animatrice de la RTBF rejoignent le parti de Maxime Prévot. L'ancienne figure de la télé, Armelle Gysen, va probablement devoir s’activer un peu plus sur les réseaux, en tout cas sur X (ancien Twitter). Elle y est depuis 2016 et elle n’a toujours rien écrit.

Les nouvelles têtes de la semaine, et comme depuis le début du mois de septembre, elles sont chez Les Engagés (l'ancien CDH, positionné au centre de l'échiquier politique).

Un revenant

Et enfin, le revenant de la semaine: Yves Leterme, alias le ténor de la fête nationale. Mais que devient notre ancien Premier ministre? Annoncerait-il son retour sur la scène politique belge? "Non, pas du tout. Je ne suis pas fan du système où on est professionnellement de 20 à 65 ans en politique", déclare Yves Leterme.

En réalité, on n'est pas prêt de revoir celui qui confondait la Brabançonne avec la Marseillaise. Yves Leterme travaille aujourd'hui pour un fond d’investissement chinois. Et ça, il le dit tout en subtilité. Jugez par vous-même: "C'est un développement très positif. Ce qui s'est passé en Chine, c'est très positif. Pour eux, pour nous, pour le monde. C'est des développements d'après la Seconde Guerre mondiale des plus positifs qu'on puisse imaginer", a-t-il "sobrement" déclaré.

C’est tout pour cette semaine et ce carnet de campagne. N’oubliez pas, on vote dans 245 jours.