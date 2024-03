Une semaine pour promouvoir l'emploi en Flandre

Plus de 15.000 offres pour un emploi en Flandre sont actuellement diffusées sur les canaux du Forem. L'office de l'emploi wallon s'associe à son homologue flamand, le VDAB, pour répondre aux interrogations que pourraient avoir les chercheurs d'emploi francophones avant de traverser la frontière linguistique. Du 25 au 29 mars, les deux organismes proposent séances d'information, jobdays ou encore webinaires.

Des conseillers du Forem et du VDAB seront présents tout au long de la semaine pour aider les chercheurs d'emploi et briser les stéréotypes, notamment au sujet du néerlandais.

Au total, une trentaine d'activités sont prévues en Hainaut, Namur-Brabant wallon et Liège-Huy-Verviers. Trois visites d'entreprises en Flandre sont aussi au programme: il y sera possible pour les candidats de postuler immédiatement.

"Plus de la moitié des offres d'emploi ne requièrent pas ou très peu de connaissance du néerlandais", rassure le Forem. "Des séances d'information sont également prévues sur les possibilités de formation en néerlandais au sein du Forem et via la plateforme Wallangues ainsi que sur les tests ELAO qui permettent de tester le niveau des langues sur l'échelle européenne."