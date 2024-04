Une stèle pour se souvenir des féminicides inaugurée dans le quartier St-Léonard à Liège

Le Collectif contre les violences familiales et l'exclusion (CVFE) a inauguré mercredi, en présence des autorités locales, une sculpture en mémoire des victimes de féminicides sur l'esplanade du quartier Saint-Léonard à Liège. Une action qui a pour but d'accroître la visibilité des féminicides dans l'espace public et qui rappelle, symboliquement, que toute femme peut un jour être confrontée à des violences.

Ce projet, intitulé "La voix de celles qui n'en ont plus" est porté depuis 2023 par le réseau de réflexion et d'action "Quartier Libre Saint-Léonard", avec cet objectif de rendre hommage à toutes les femmes disparues, mais aussi à celles qui sont toujours là et qui témoignent des violences qu'elles subissent.

Le bourgmestre, Willy Demeyer, a pris la parole pour l'occasion et a rappelé que la Ville opérait une "tolérance zéro" en la matière: "Cette stèle inaugurée aujourd'hui n'est pas seulement une œuvre artistique, mais aussi un symbole de notre engagement collectif à briser le silence, à reconnaître la réalité de la violence et à œuvrer sans relâche pour la prévenir et y mettre fin", a commenté le maïeur.