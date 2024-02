Une taxe sur les millionnaires qui pourrait rapporter gros et l'IA du MR qui ne connait pas Charles Michel: voici notre 21ème carnet de campagne

Au menu de ce 21ème carnet de campagne : une taxe des millionnaires qui pourrait rapporter entre 3 et 5 milliards d'euros, la réponse des politiques à la colère des agriculteurs, le président des Engagés qui confond Elio Di Rupo et Charles Michel, et l’IA du mouvement réformateur qui ne connaît pas Charles Michel !

En effet, cette semaine est sortie l’étude du Bureau du plan qui a, pour la première fois, fait une estimation de ce que pourrait rapporter une taxe sur les grosses fortunes. Entre 3 et 5 milliards dit le bureau du plan. Le PTB jubile, mais le ministre tempère. "Je ne comprends pas qu'il y ait un tel tabou pour imposer les grosses fortunes", s'insurge Raoul Hedebouw. "Celui qui prétend qu'en un claquement de doigts, nous pourrons aller chercher des millions dans ce groupe de personnes n'a pas lu en profondeur le rapport du Bureau du Plan", lui répond Vincent Van Petegem. Autre dossier cette semaine, c’est toujours celui de nos agriculteurs en quête de reconnaissance. Plusieurs réunions ont eu lieu entre les différentes fédérations et des responsables politiques. Finalement, pas énormément de progrès, mais le constat, c’est qu’on a parfois l’impression que la campagne électorale transforme nos ministres en responsables syndicaux, quel que soit le parti ou le bord politique.

On commence ce carnet par le face-à-face de la semaine : c’était jeudi à la Chambre entre le ministre des Finances et le président du PTB. L’objet de ce face-à-face, c’est la taxe des millionnaires.

Di Rupo ou Michel ?



Le président de la semaine, c'est Maxime Prévot : le président des Engagés était l’invité de la semaine des Puncheurs. Un Maxime Prévot très à l’aise, très convaincu, très engagé, mais aussi très au centre.



Très à l’aise jusqu’à une erreur fatale, qui restera peut-être dans l’histoire comme l’origine des futures coalitions. En effet, Prévot a confondu le gouvernement Di Rupo, qu'il pensait responsable de la mise à 67 ans de l'âge légal de la pension, alors que c'était en fait le gouvernement Michel...



On retiendra enfin cette semaine, ce bon technologique franchi dans la campagne électorale et non, il ne s’agit pas de ce ridicule casque sorti par Apple pour 3500 dollars, capable de vous projeter plusieurs écrans en superposition de la réalité, bijou de technologie et, peut-être, le précurseur de ce que seront nos ordinateurs, non. La vraie info techno de la semaine, elle s’appelle : Victor. Victor, c’est le moteur d’intelligence artificielle sur le site internet du Mouvement réformateur qui répond à toutes vos questions essentielles à propos de la campagne électorale.

Par exemple : qui est Georges-Louis Bouchez ? Réponse : Georges-Louis Bouchez est le président du Mouvement Réformateur (MR). Parti qui défend les valeurs libérales belges en Belgique, son leadership est marqué par une approche qui cherche à allier dynamise et innovation. Une IA bien corporate, donc.

Autre question : qui est Charles Michel ? Réponse : "Je n'ai pas de réponse à cette question et il est conseillé de contacter un membre du parti par téléphone". Voilà qui est surprenant !