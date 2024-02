Des agriculteurs en colère, des politiques aussi unis que divisés et l'idée d'un front de gauche: voici notre 20ème carnet de campagne

Tant que l’on n’aura pas de résultats, tant qu’il n’y aura pas de choses qui bougent, on sera encore là

Mais finalement, qu’en pensent les principaux concernés? Tout pourrait se résumer avec cette scène sur un blocage de route à Daussoulx. Le ministre wallon de l’agriculture, Willy Borsu, est interpellé par un manifestant. Voilà ce qu’il pense des discours politiques : "Quand on vous entend parler, quand on entend parler vos collègues que ce soit n’importe qui, de quel parti politique que ce soit, on a envie de vous croire. On boit vos paroles. Mais ne nous endormez pas parce que, de toute façon, tant que l’on n’aura pas de résultats, tant qu’il n’y aura pas de choses qui bougent, on sera encore là et vous devrez commencer à rendre des comptes aux gens qui malheureusement, on bloque tous les jours et qu’on emmerde. Et ça ne nous plait pas de faire cela".



Finalement, politique et syndicat agricole se sont retrouvé vendredi. Accord sur un calendrier pour des solutions concrètes sur les prix et sur la simplification administrative.

