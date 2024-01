Une relation particulière entre Paul Magnette et Bart De Wever et un débat pour lancer la campagne: voici notre carnet de campagne n°18

Bart De Wever, président de la N-va 6 septembre 2023 : "Je me souviens de tous nos entretiens en 2020 à Anvers", expliquait le nationaliste. Ils auraient parlé de la fin de la Belgique et de la demande de Paul Magnette qui aurait voulu récupérer le nom "Belgique" si la Flandre et la Wallonie se séparait. "C'est la vérité", notait De Wever.

Cependant, Paul Magnette n’avait pas le même souvenir. "Monsieur De Wever transforme les choses. J’ai juste dit, si vous voulez partir, faites un référendum. S’ils veulent partir la Wallonie et Bruxelles feront encore une Belgique".

Aujourd’hui Paul et Bart se sont un peu éloignés et le nouvel épisode pourrait s’intituler "un fauteuil pour deux". Le fauteuil du Premier ministre, bien entendu. Si le socialiste a fait part de sa candidature, le nationaliste, lui, n'a jamais dit être contre.

"Quand on veut diriger un pays, il faut avoir pour ce pays des rêves et des ambitions et non pas en souhaiter la fin. Nous, les socialistes, sommes prêts à assumer nos responsabilités et je suis à titre personnel prêt à assumer les miennes", rétorquait Magnette. Bien sûr, vous l’imaginez bien. Il y a eu d’autres commentaires que celui des socialistes notamment des partis du centre, comme les Engagés et son président Maxime Prévot.

"Bart De Wever, Premier ministre, cela ne me semble pas imaginable. La NV-A ne sera pas mon premier choix. Simplement, on sait que la mathématique devra aussi être prise en compte", notait-il.