Violences dans l'est du Congo: "Mon message à Kigali et Kinshasa est le même ; cessez le soutien aux troupes irrégulières", dit Hadja Lahbib

La chef de la diplomatie belge, arrivée dans la nuit à Kinshasa, a rencontrè en matinée son homologue démissionnaire congolais, Christophe Lutundula Apala Pen'Apala, qui a fixé comme préalable à tout dialogue avec Kigali le retrait des troupes rwandaises de l'est de la RDC.

La ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a entamé mardi une visite de deux jours en République démocratique du Congo (RDC), dans la foulée d'un séjour au Rwanda voisin. Les deux pays sont à couteaux tirés en raison de soutien - de mieux en mieux documenté - apporté par Kigali à la rébellion du M23 présente dans l'est congolais.

"La teneur de mon message est le même. De part et d'autre, il faut cesser les appuis à toutes les troupes irrégulières, que ce soit le M23 pour le Rwanda, que ce soit le FDLR pour la RDC. Ce conflit dure depuis trop longtemps. Il a fait 5 millions et demi de déplacés. Vous vous imaginez ? C'est la moitié de la Belgique. C'est comme si on déplaçait toute la moitié de la population belge", a-t-elle expliqué.

A propos du retrait des troupes rwandaises, demandé par le chef de la diplomatie congolaise, notre ministre s'est aussi exprimée. "Nous allons surveiller de près ce processus de retrait et la relève aussi qui va être apportée par les troupes régulières".

L'ONU, les États-Unis, la France, la Belgique, l'Union européenne et d'autres ont formellement demandé au Rwanda de retirer ses troupes de l'est du Congo en soutien à la rébellion majoritairement tutsi du Mouvement du 23 Mars (M23), qui occupe des pans entiers de la province du Nord-Kivu.