Zones blanches: plus de 44.000 foyers wallons isolés désormais équipés en très haut débit

Le projet wallon Last Mile vise à résoudre la problématique du dernier kilomètre, touchant certaines zones géographiques confrontées à des lacunes de connectivité. Ces déficiences, souvent attribuables à la complexité topographique du territoire, au déficit en infrastructures et aux coûts qui y sont associés, prévalent principalement dans les zones rurales.

"La connectivité de notre territoire est un enjeu majeur de notre développement socio-économique, d'accès aux services et de bien-être des citoyens. C'est l'un des piliers fondamentaux de notre compétitivité et de notre attractivité. L'ensemble de nos actions doit aider à résorber les déficits d'accès à l'internet haut débit ainsi qu'à favoriser le déploiement des réseaux de nouvelle génération", souligne-t-il dans un communiqué.

Pour surmonter ces obstacles, le projet s'appuie sur des technologies exploitant la fibre optique et les solutions sans fil, voire une combinaison des deux.

Le premier appel à projets, lancé en 2022, avait permis à 27.774 foyers de bénéficier d'une amélioration considérable de leur connectivité. Le deuxième, lancé en 2023, ciblait spécifiquement les zones rurales en déficit de connectivité, réputées les plus difficiles à couvrir et non prioritaires dans les plans stratégiques des opérateurs. Ce second appel, qui a pris fin le 14 septembre dernier, bénéficiera à près de 16.690 foyers situés exclusivement dans des zones où le seuil minimum de 100 Mbps n'était pas atteint. Enfin, un troisième appel à projets est prévu pour ce début d'année 2024.

Quelque 53 millions d'euros auront ainsi été mobilisés au bénéfice de la connectivité très haut débit du territoire au cours de cette législature, en complément du déploiement mené par les opérateurs.