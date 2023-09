10 mètres pour la malbouffe, 3 mètres pour la nourriture saine: les rayons des supermarchés belges, mauvaise influence pour le consommateur ?

Le bilan n'est pas plus glorieux au rayon des plats préparés: "Nous sommes sur des choses en sauce avec beaucoup de féculents, très peu de légumes. On est rarement dans ce qu'on appelle une assiette idéale", regrette la nutritionniste.

Des céréales trop sucrées, des plats préparés ultra-transformés ou encore des desserts mal équilibrés, ces produits mauvais pour notre santé sont partout dans les grandes surfaces. Ils sont parfois même mis en évidence. Selon une étude de l’institut belge de la Santé, Sciensano, nos supermarchés n’offrent que peu d'espace aux produits sains. Hélène Rompen est nutritionniste, elle dresse le même constat. Au rayon biscuit, par exemple, impossible de trouver un produit dont le taux de sucre est inférieur à 17%. Le seuil, selon elle, pour une friandise. "Ici, dans les 'dont sucre', on est à 36 grammes. Clairement, je ne donnerais pas ça à mes enfants. Ici, je suis à 23 grammes, 25 grammes, pas top non plus", souligne-t-elle en s'attardant sur des boîtes au hasard.

49% des Belges en surpoids

Si Sciensano s'inquiète de cette réalité, c'est parce que la population grossit. 49% des Belges sont en surpoids, 16% sont obèses. Pourtant, les supermarchés continuent de promouvoir ces produits, dénonce l'institut de la Santé: "Les aliments malsains sont mis dans les endroits les plus attractifs au supermarché", affirme la chercheuse Stefanie Vandevijvere.

Christophe Sancy, rédacteur en chef Gondola, spécialiste de la grande distribution, tempère. Selon lui, les supermarchés ont déjà réalisé des efforts considérables pour informer les consommateurs et améliorer certains produits: "Tous les acteurs qui sont sur le marché des céréales ont diminué d'au moins 25% la teneur en sucre des produits." Un exemple qui va dans le bon sens, mais le chemin est, semble-t-il, encore long. Trouver le bon équilibre prend du temps et le changement ne doit pas être trop brutal, prévient Christophe Sancy: "Il peut y avoir un danger à aller trop vers un hygiénisme où on va dire aux gens qu'ils ne peuvent plus manger que du quinoa, où ils vont perdre le fil, ils vont vous quitter, ne plus vous écouter."