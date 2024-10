"Le service et le conseil": malgré l'essor du commerce en ligne, certains clients préfèrent toujours les commerces locaux

Ce week-end, c'est l'occasion pour les commerçants de fêter leur client lors de la 8e édition de "Week-end du client" qui se déroule ce samedi et ce dimanche. Une initiative à laquelle participent plusieurs milliers de petits commerces à travers tout le pays, pour dire également merci aux clients fidèles. Et ils sont nombreux, vous allez l'entendre, malgré l'essor du commerce en ligne.

Le contact client, la relation humaine pour se démarquer des plateformes en ligne, c'est l'objectif de cette libraire. "Ils doivent sentir qu'ils sont les bienvenus et prendre plaisir à venir dans le commerce. C'est vraiment la base pour pouvoir être pérenne et survivre à l'heure actuelle. Il faut qu'ils trouvent un petit plus à venir chez vous", explique Delphine Hiernaut, libraire au "Chat botté".

A l'heure du tout-au-digital, 6 Belges sur 10 préfèrent encore faire leurs achats en magasin, tandis que les autres se tournent davantage vers internet. "C'est un peu une habitude qu'on essaie de prendre, passer chez les commerçants du coin pour soutenir le commerce local", nous dit une cliente de magasin. "Le service et le conseil, en général, c'est ce que je cherche et c'est ce que j'ai", nous dit un autre.

Des clients exigents

Mais encore faut-il satisfaire ses clients qui ont leurs exigences. "Premièrement, la diversité. Faire en sorte que dans ces villes communes, on puisse avoir une diversité en taille, des petits, des grands, mais aussi en thématique. La deuxième chose qui ressort, c'est le parking. On est en Belgique, évidemment, donc la voiture a et garde une grande place. Quand on veut faire du shopping, on doit pouvoir avoir des facilités de parking", précise Caroline Cleppert, secrétaire générale de l'Union des classes moyennes.

Les petits commerces, cœur battant des communes, mais le secteur est en crise. "Il y a effectivement une concurrence hors Union européenne des plateformes, mais il y a également une situation économique en Belgique qui est compliquée avec des coûts de l'énergie, des coûts du travail qui sont extrêmement élevés. On attend notamment des mesures en matière de charges sur le travail, de flexibilité et notamment au niveau européen, une vraie politique pour mettre fin à la concurrence déloyale des plateformes", explique Lora Nivesse, directrice Comeos Wallonie.

L'un des thèmes phares dans les débats politiques à une semaine des élections communales.