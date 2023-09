17 nouveaux supermarchés Delhaize repris par des exploitants indépendants: voici lesquels

Le mois dernier, le groupe annonçait la reprise de 15 magasins en gestion propre par des entrepreneurs indépendants. Ce lundi, on apprend via un communiqué de presse que 17 autres enseignes seront progressivement transformées en supermarchés Delhaize indépendants. L'ouverture de ces 17 magasins est prévue dans le courant des mois de novembre, décembre et janvier 2024.

À terme, l'enseigne vise à transformer les 128 magasins. À ce stade, 25% des supermarchés ont trouvé un repreneur indépendant. Dans les mois à venir, "de nouvelles annonces seront faites régulièrement", lit-on dans le communiqué.