"Mon fils doit trouver un kot pour la rentrée": voici les aides financières au logements disponibles

La rentrée universitaire semble lointaine, mais bons nombres de parents et d'étudiants cherchent déjà un kot pour le mois de septembre. Au vu du prix des loyers, trouver un logement correct et abordable relève parfois de l'impossible. Claudine, qui se trouve dans cette situation pour son fils, nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous". Elle se demande s'il existe des aides financières.

Vérifier auprès de l'établissement

Le premier réflexe à avoir, c'est de vérifier auprès de l'Université, ou la Haute Ecole. Certains établissements ont leur propre service logement et proposent des kots à loyers modérés, réservés à leurs étudiants.