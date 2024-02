26 millions sont abattus chaque mois: voici l'animal le plus tué en Belgique pour l'alimentation

Partager:

Statbel, l'office qui gère les statistiques en Belgique, vient de publier des chiffres interpellant, concernant le nombre d'animaux abattus, chez nous, pour l'alimentation. En 2023, pas moins de 26 millions de bêtes ont été abattues... chaque mois. Soit 312 millions sur l'année.

Qu'est-ce qui se cache exactement derrière ces chiffres? Sur les 312 millions d'animaux abattus par an, 300 millions sont des poulets. Viennent ensuite les porcs, les bovins et les dindes. À première vue, ce chiffre peut paraître étonnant, mais pas tellement parce que les poulets représentent 96% de la totalité des animaux élevés en Belgique. Donc ils affichent un plus grand nombre d'abattages.

Autre explication: on exporte massivement chez nos voisins. Et c'est la France qui arrive en tête avec 39% de poulets belges exportés. Viennent ensuite les Pays-Bas avec 25% de parts de marché. Le Royaume-Uni, 16% de poulets belges exportés. Et enfin, l'Allemagne avec 7% de parts de marché. On exporte beaucoup, ça veut dire qu'on produit aussi beaucoup de poulets? Oui. Si on regarde de manière beaucoup plus large la production de viande de volaille, on peut voir qu'en Belgique, elle est très importante. En 2022, une ASBL flamande estimait que cette production s'élevait à 442.000 tonnes.