"Ça sera une petite révolution": que pensent les agriculteurs des nouvelles mesures du gouvernement?

Bonne nouvelle pour nos agriculteurs: parmi leurs revendications, il y avait la volonté de pouvoir négocier les prix de leurs produits directement avec la grande distribution et l'industrie alimentaire. Hier, le Conseil des ministres a pris des mesures qui vont dans ce sens, de quoi ravir certains représentants de la Fédération des jeunes agriculteurs.

Une mesure en particulier vient protéger l'agriculteur. L'acheteur ne pourra plus l'obliger à vendre à perte. "Le prix est imposé à l'agriculteur et donc il a simplement le droit d'accepter ou de ne pas accepter. Ici, il pourra négocier et donc discuter d'égal à égal avec son acheteur", clarifie Guillaume Van Binst, le secrétaire général de la Fédération des Jeunes Agriculteurs.

Le concept de tunnel de prix apparaît. Chaque filière va déterminer des prix de référence en fonction des coûts de production. De précieux indicateurs que le secteur alimentaire et la grande distribution vont devoir respecter.