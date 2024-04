3 accidents à signaler: quel est l'état des routes ce mercredi matin?

09h00 3 accidents à signaler Le premier sur le ring intérieur à hauteur de Jette en direction de Zaventem. Bien évidemment, il provoque 30 minutes de files supplémentaires entre Grand-Bigard et Jette et cela avant les 15 minutes de files présentes entre Expo et Machelen. Dans l'autre sens, la circulation est aussi perturbée entre Strombeek-Bever et Jette. Sur ce ring extérieur, également un accident à hauteur de Huizingen en direction de Halle. 2 bandes de circulation sont obstruées (gauche et milieu). 15 minutes de files entre le Parking de Ruisbroek et Huizingen. Enfin un accident impliquant 5 véhicules sur l'E40 Aix-la-Chapelle-Liège à hauteur de Milort en direction de Bruxelles. La bande de gauche est obstruée. Vous allez devoir ajouter 30 minutes entre Barchon et Vottem en direction de Liège.



08h34 Accident à Charleroi On signale un accident à Charleroi, sur le petit ring (R9) en bande de gauche à hauteur du Tunnel Mayence. Un poids lourd serait impliqué. Prudence. On signale 10 minutes de files sur l'A503 en direction de Charleroi et 5 minutes sur le R9 entre la Porte de France et Ville 2. A Bruxelles, les files n'évoluent pas beaucoup ce mercredi à l'image de l'E40 Liège-Bruxelles où vous ralentissez seulement 3 minutes en direction de Bruxelles, 5 minutes sur l'E411 entre Jezus-Eik et Léonard. (10 minutes en plus dans la zone de chantier débutant à Daussoulx) Seulement 2 minutes sur le ring extérieur au niveau de Groenendaal en direction de Zaventem. Les deux "points noirs" sont toujours sur le ring intérieur entre Expo et Machelen et entre Wezembeek-Oppem et Tervuren : +20 min A Liège, toujours des ralentissements sur l'E25 Maastricht-Liège entre Wandre et Bressoux en direction de Liège. (+10 min).

08h17 Les files aux endroits habituels Une plaque métallique se trouve sur la chaussée sur la E42 Lille-Tournai-Mons à hauteur de Peruwelz en direction de Mons. Pas d'accidents à signaler. Les files toujours aux endroits habituels : Un peu moins de 5 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Sterrebeek et Woluwé-Saint-Etienne 6 minutes sur l'E411 Namur-Bruxelles entre Hoeilaart et Léonard auxquelles il faut ajouter 8 minutes entre l'Aire d'Ostin et d'Aische-en-Refail dans la zone de travaux. Sur le ring intérieur, 20 minutes entre Expo et Machelen et 20 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren En extérieur, plusieurs petites zones de ralentissements de 5 minutes : en Strombeek-Bever et Jette, entre Dilbeek et Anderlecht puis entre Beersel et Halle. En région liégeoise, vous ralentissez 10 minutes sur l'E40 entre l'Aire de Tignée et Cheratte et sur l'A602 entre Ans et Avroy-Laveu.

07h30 Premières files sur l'E411 Outre les ralentissements sur le ring intérieur : +6 min entre Haut-Ittre et Halle +15 min entre Expo et Machelen et +20 min entre Wezembeek-Oppem et Tervuren, On note l'apparition des premières files sur l'E411 : +5 min entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard et 3 minutes dans la zone de chantier débutant à Daussoulx Sur le ring extérieur entre Waterloo et Argenteuil : +3 min. Seulement 80 km de files cumulées sur l'ensemble de notre réseau routier ce qui est donc assez peu.

07h08 Pas d'incidents sur nos routes Les files classiques sont déjà présentes avec bien évidemment sur le ring intérieur entre Strombeek-Bever et Machelen où vous perdez 10 minutes puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren où là c'est déjà 20 minutes qu'il faut ajouter à votre temps de parcours. En extérieur, quelques coups de frein entre Strombeek-Bever et Wemmel (+ 2 min) Premières files aussi sur l'E429 entre Tubize et Halle (+5 min) Dans le sud du pays, un peu plus de 10 minutes sont à ajouter sur l'E411 depuis l'Aire de Hondelange et en direction de Luxembourg.



06h30 Premiers ralentissements sur l'E429 Les premiers ralentissements sont constatés sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Lembeek et Halle (+2 min). Sur le ring intérieur de Bruxelles, vous perdez maintenant 4 minutes entre Grimbergen et Machelen puis, plus loin, 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren en direction de Waterloo.