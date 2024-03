66% des Bruxellois se sentent en insécurité à Bruxelles et les Wallons craignent venir dans la capitale

Deux fusillades le week-end dernier, l'une à Saint-Josse et l'autre à Laeken. Ces dernières années, le phénomène est en augmentation : 85 incidents de tir en 2022, 108 en 2023 et déjà 21 fusillades sur les trois premiers mois de cette année 2024.

Les Wallons craignent de venir à Bruxelles

Ces fusillades dans la capitale font aussi parler dans le sud du pays, mais de manière plus modérée. 58% des Wallons interrogés ressentent une insécurité lorsqu'ils viennent à Bruxelles.

"Je n'y vais plus depuis qu'il y a eu les attentats et à cause de l'insécurité qui règne partout dans Bruxelles. Je ne suis plus tentée d'y aller", confie une Namuroise.