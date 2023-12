700.000 colis envoyés par jour: voici comment BPost se prépare au rush des fêtes de fin d'année

Vous êtes nombreux à avoir commandé vos cadeaux de Noël en ligne en espérant les recevoir à temps. En coulisses, les équipes de tri et de livraison de colis s'activent pour que cela soit possible.

Le centre de tri de Neder-Over-Heembeek est une véritable fourmilière. Des centaines de milliers de colis sont traités chaque jour. Ils sont scannés, pesés et mesurés en quelques secondes seulement. Les paquets sont ensuite envoyés vers les centres de distribution. Tout cela dure deux heures, tout au plus: "Ce sont des opérations qui vont très vite. On peut accueillir les colis jusqu'au milieu de la nuit et on envoie l'ensemble des produits pendant la nuit", explique Olivier Michel, responsable du centre de tri.

La moyenne journalière, habituellement de 540.000 colis, grimpe à 700.000 envois qui sortent du dépôt chaque jour en cette période de fêtes. Un moment de l'année que BPost anticipe: "On se prépare, on travaille sept jours sur sept, 24h sur 24. Les horaires sont étendus pour que les clients puissent apporter leurs volumes plus tard et qu'on puisse les faire partir vers les centres de distribution", précise la porte-parole Laura Cerrada Crespo.