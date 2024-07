Accidents sur le ring de Bruxelles et sur l'E19: quel est l'état des routes ce vendredi matin?

08h10 Un objet encombrant sur l'E19 Attention, on nous signale un objet encombrant sur l'E19 Bruxelles-Valenciennes à hauteur de Nimy.

Il se trouve en bande de droite. Prudence si vous devez passer par là. Et puis, un accident à signaler ce matin également sur l'autoroute E19 Bruxelles-Valencienne.

Il se situe en direction de Bruxelles à hauteur de Pommeroeul.

Une voiture obstrue la bande de gauche à cet endroit. Quelques ralentissements aussi à signaler en ce moment,,

Sur le ring de Bruxelles vous perdez 25 minutes pour rejoindre le carrefour Leonard.

C'est à partir de Wezembeek-Oppem, en direction de Waterloo.

Au nord du ring, là c'est 6 minutes que vous perdez entre Grimbergen et Wemmel, direction Grand-Bigard. Enfin dans le sud du pays, vous perdez actuellement 8 minutes sur l'E411 entre Habay et Arlon, en direction d'Arlon.

Et un petit peu plus loin, là c'est 20 minutes que vous perdez pour rejoindre le Grand-Duché de Luxembourg, entre Hondelange et Bridèl.



07h33 2 accidents à signaler Soyez prudent si vous devez prendre la route ce matin puisque le pays est placé en alerte jaune aux fortes pluies.

Des pluies qui tombent en quantité déjà en ce moment, adaptez donc votre vitesse. 2 accidents sont à signaler ce matin :

Le premier se situe sur l'autoroute E19 Bruxelles-Valencienne, c'est dans le Hainaut.

Il obstrue la bande de droite à hauteur de Mons, en direction de la France. Et puis le 2ème accident s'est produit lui sur le ring de Bruxelles.

En ring extérieur à hauteur de Diegem, en direction de Vilvorde.

2 voies de circulation sont neutralisées.

Un accident qui ne provoque plus trop de ralentissements, puisque vous ne perdez plus que 3 minutes à son approche. Autre ralentissements par contre sur le ring,

C'est à l'approche du chantier du tunnel Leonard.

Là vous perdez actuellement 25 minutes en venant de Wezembeek-Oppem, direction Waterloo. Et puis sur le ring nord de Bruxelles ça coince aussi,

Vous perdez 7 minutes ente Strombeek-Bever et Jette, direction Grand-Bigard.

07h17 Accident sur l'E19 à hauteur de Mons On nous signale un accident sur l'E19 Bruxelles-Valenciennes, à hauteur de Mons, en direction de la France.

La bande de droite est obstruée à cet endroit. Autre accident, sur le ring de Bruxelles cette fois. C'est à hauteur de Diegem en direction de Vilvorde.

2 bandes de circulation sont neutralisées.

Cet accident provoque 5 minutes de ralentissements entre les échangeurs de Woluwe-Saint-Etienne et Machelen.

5 minutes également de répercussion sur l'E40 en venant de Liège, entre Sterrebeek et Woluwe-Saint-Etienne. Enfin, vous perdez maintenant 30 minutes pour rejoindre le carrefour Léonard à partir de Wezembeek-Oppem, en direction de Waterloo.