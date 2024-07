"On nous disait qu'on était une famille": les travailleurs d'Audi Forest se sentent abandonnés

C'est le cas pour cet ouvrier, qui a rencontré sa compagne à l'usine. "Cela fait trois ans qu'on est ensemble. Si l'on perd notre boulot tous les deux, c'est délicat...". Pour un autre travailleur, c'est la douche froide : "J'ai l'impression qu'on nous ment, qu'il y a des choses qui ne se disent pas. On est vraiment mal. Pour moi, il n'y a plus aucun avenir ici".

Sa collègue confirme que la fin de l’activité est bien visible et dure à encaisser : "Ils ont vidé les parkings, ceux qui travaillaient cette nuit ont été rappelés et mis dehors. Cela fait mal, car j'aimais ce que je faisais. J'ai la sensation qu'on nous a mis un couteau dans le dos. On nous disait qu'Audi était une famille, mais on ne fait pas ça à sa famille".