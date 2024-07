Nucléaire, stop ou encore? Bart De Wever fait une demande non-négligeable à Engie

Le formateur Bart De Wever est toujours occupé à former un gouvernement fédéral. Dans l'accord futur de celui-ci, le nucléaire aura une place importante.

Le formateur fédéral Bart De Wever (N-VA) a informé Engie qu'il voulait parier "au maximum" sur l'énergie nucléaire, rapportent L'Echo et De Tijd jeudi. L'intention est que Doel 4 et Tihange 3 restent ouvertes plus longtemps que la prolongation de 10 ans convenue précédemment.

Le gouvernement Vivaldi sortant avait décidé que les dernières centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3, qui devaient fermer l'année prochaine, continueraient à fonctionner jusqu'en 2035. Engie travaille actuellement à cette prolongation.