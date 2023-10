Acheter ou louer son logement: qu’est-ce qui est le plus intéressant?

Une question qui va intéresser beaucoup de monde, que vous soyez propriétaire ou locataire. Acheter ou louer, avez-vous fait le bon choix ? Qu’est-ce qui est plus rentable ? Le contexte actuel nous montre que l'accès à la propriété est tombé à un niveau très bas, un niveau record l'an dernier. Du coup, aujourd'hui, avec les taux d'emprunt actuels, quel est le meilleur plan? Devenir propriétaire ou rester locataire ? Au bout de combien de temps finalement un logement acheté est-il rentable ? On va faire les calculs...

Quand on est locataire, on paie son loyer et ses charges. Quand on est propriétaire, on rembourse son prêt et on doit payer toute une série d'autres frais : revenu cadastral, précompte, entretien, assurances, réparations, aménagements... Donc le propriétaire paie pas mal de chose. Mais, son bien prend aussi de la valeur, chaque année : 2,5 % par an, en moyenne.

Si on prend tous ces éléments en compte, sur le long terme, et c'est important de le préciser, devenir propriétaire reste plus intéressant. Le marché est intéressant pour le moment. Un marché plus calme, avec moins de transactions, des prix plus stables. On a le temps de visiter les biens plus tranquillement,

sans devoir faire des offres à tout-va. Vous vous constituez un patrimoine pour l'avenir. Si votre situation est stable, alors cela n'a pas d'intérêt de rester locataire plus longtemps.

Par contre, si vous êtes dans une situation plus incertaine : vous allez par exemple voyager ou travailler à l'étranger pendant un certain temps, votre situation familiale pourrait évoluer, alors, restez prudent et restez locataire. Si vous revendez votre bien avant 6 ou 7 ans, vous risquez de perdre de l'argent, car n'oubliez pas que quand vous achetez un bien, il y a tous les frais de notaire et d'enregistrement qui vont avec. Petit détail pour terminer qui fait aussi pencher la balance vers l'achat plutôt que la location. Je vous parlais des taux d'intérêt assez hauts pour le moment, et qui pourraient vous décourager. N'oubliez pas que vous pouvez renégocier ce taux avec votre banque. Il y aura des frais à payer, mais sur le long terme, ce sont des sommes importantes que vous gagnerez.